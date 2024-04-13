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Türkiye
İHA 13.04.2024 22:57

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşündeki yoğunluk bugün de artarak sürüyor.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

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