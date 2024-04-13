Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı.
Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.