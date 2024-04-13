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Türkiye
AA 13.04.2024 21:34

Barışmak için buluşan aileler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde barışmaları için buluşturulan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

Barışmak için buluşan aileler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı

İlçedeki kahvehanede dün husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi. Bazı mahalle muhtarları, bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesindeki evde bir araya getirdi.

Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

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