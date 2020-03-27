Kilis'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu tedbirleri artırdı.

İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleriyle il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

Musabeyli ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü 552 vatandaşa destek vermek için çalışıyor.

Bu kapsamda ziyaret edilen vatandaşların şu ana kadar alışveriş, fatura yatırma, ilaç alma, muayene olma ve maaş çekme gibi talepleri yerine getirildi.

İsmi açıklanmayan ve yürüme güçlüğü çeken bir yaşlı ise jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak işlemleri yaptırıldı, maaşının çekilmesine destek olundu.