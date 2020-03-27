Yolcu salonları dezenfekte ediliyor. Oturma düzeni, sosyal mesafe göz önünde bulundurularak sağlanıyor.

Çanakkale'de şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi olan GESTAŞ vapurlarında yolculuk koronavirüs tedbirleriyle devam ediyor.

Arabalı vapurlarda alınan çeşitli önlemlerin yanı sıra sosyal mesafeyi koruyabilmek adına her iki koltuk arasındaki bir koltuğa uyarı levhaları asıldı.

Araçlı yolcular, sosyal temasın önlenmesi için araçlarından inmemeleri için anonslarla uyarılıyor. Yolcu salonlarının kapılar ve dokunulan tüm alanlar sık sık dezenfekte ediliyor.

"Evde kal" çağrısının ardından feribotlarda, araçlı yolcu sayısı yüzde 40'a geriledi. Yolcu sayısı da yüzde 80 azaldı. Çay servisi, şimdilik kuyruk oluşmasını önleyecek şekilde devam ediyor. GESTAŞ vapurlarında kafeterya hizmetlerine de geçici olarak ara verilecek.