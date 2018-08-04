Kilis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.
Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Suriye uyruklu Wahide E., Madina S., Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K.'nin kimlik kontrollerinde terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA