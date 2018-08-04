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Kilis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Kilis Polateli'de 5 PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.

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Kiliste terör operasyonu: 5 gözaltı

Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Suriye uyruklu Wahide E., Madina S., Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K.'nin kimlik kontrollerinde terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kilis, jandarma
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