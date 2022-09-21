Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi üyesi Çakır'ın cenazesi, Emet ilçesi Esatlar köyüne getirildi.

Gazinin naaşı, Esatlar Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çakır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ile vatandaşlar katıldı.

C.Ç'nin kullandığı otomobilin, 8 Eylül'de Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'nda çarpması sonucu yaralanan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitirmişti.