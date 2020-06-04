Haber Giriş: Kaynak: AA
Kene bir can daha aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 6 çocuk babası 70 yaşındaki Azimet Yıldız, vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Yıldız, Hafik İlçe Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yıldız, anestezi yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Etiketler: Sivas Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KKKA keneSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 10:06
Son Haberler
- 10:56
- 11:00
- 10:56
- 10:48
- 10:49
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz