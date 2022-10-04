Olay, saat 01.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir kişi, pencereye çıkarak tabanca ile havaya ateş açtı. Komşusu da bu kişiyi ateş etmemesi için uyardı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kişi komşusunu ayağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin evinin önünde toplanan bir grup mahalleli, evde saklandığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Polis kalabalık grubu güçlükle sakinleştirdi.

Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.