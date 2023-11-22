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Türkiye
AA 22.11.2023 11:22

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Başakşehir'de telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı yabancı uyruklu kişiyi 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyali, 1,5 kilo ziynet eşyası alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım'da Suudi Arabistan vatandaşı H.Ş'nin telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyali, 1,5 kilo ziynet eşyası elden vererek dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği S.E.'yi Bahçelievler'de yakaladı.

Emniyette daha önce 4 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin mağdura ait döviz ve ziynet eşyalarını elden teslim aldığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntüde, teslimat noktasında bekleyen şüphelinin para içerisinde döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı H.Ş'den elden teslim aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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