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Türkiye
AA 26.06.2025 15:26

Kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 13 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 13 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 11 kişiden 26 milyon 750 bin lira menfaat sağladığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında arama, el koyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanarak gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 4'ü için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 3'ü hakkında cezaevinde olmaları nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verilirken, 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında adli kontrol kararı ve tutuklama talebinin reddi kararı verilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulurken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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