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Türkiye
DHA 16.09.2023 16:46

Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Antalya'da, otomobille çarpışan motosikletteki iki kişiden biri, kaza sırasında savrularak hafif ticari aracın tavanına düştü. Sağlık ekipleri, kazazedeye ilk müdahaleyi aracın üzerinde yaptı.

Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2287 ile 2290 sokaklarının kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Zafer Köstendiller'in (33) kullandığı otomobil ile Mustafa Can Kabak'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Can Kabak yere düşerken, arkasındaki İbrahim Mutlu ise hafif ticari aracın tavanına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Mutlu'ya hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan Mutlu, ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan Mutlu ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"2 dakikalığına vermiştim"

Kazayı haber alıp gelen motosiklet sahibi gözyaşı dökerek yere çöktü. Motosiklet sahibi, "2 dakikalığına vermiştim. Eve gidip geleceğini söylemişti" dedi.

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