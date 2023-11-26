Parçalı Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 03:50

Kazaya müdahale eden polise çarpan araç kaçtı

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği yerde görev yapan polis, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazaya müdahale eden polise çarpan araç kaçtı
[Fotograf: DHA]

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza için bölgeye giden polislerden Sefa A'ya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, memura çarptıktan sonra aracıyla kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı.

Kazaya müdahale eden polise çarpan araç kaçtı

Araç bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmayla sürücüyü yakaladı.

Polis memuru Sefa A. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:31
İstanbul'da fırtına: Binanın çatısı uçtu
04:20
İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
04:09
Çiftçiye tarımsal destek ödemesi artırıldı
05:23
İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
01:33
Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla Taylandlı esirler serbest bırakıldı
00:47
Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur
İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
FOTO FOKUS
İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ