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Türkiye
AA 25.11.2023 22:56

Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada, R.C.Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C.Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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