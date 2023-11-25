Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2023 21:17

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "Turuncu" kodla uyarı verilen kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotograf: AA]

Antalya'da sağanak, trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak, akşam saatlerinde zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aksu ilçesindeki Kundu Çayı'nda bir balıkçı teknesi batarken, Serik ilçesindeki Çığırgan Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle Düden Çayı'nda taşmalar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Düden Parkı'na ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış etkisini sürdürecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, kentte aralıklı kuvvetli gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar sürmesini beklediklerini, öğleden sonra ise etkisini azaltacağını söyledi.

Gemici, vatandaşların, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Antalya Sağanak Yağış Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Hamas: İsrail anlaşmaya bağlı kaldığı sürece biz de anlaşmaya bağlı kalacağız
21:31
Hamas: Barselona Belediyesi'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararı cesurca
21:13
İsrail basını: Esirler gece yarısına kadar serbest bırakılmazsa İsrail Gazze'ye saldıracak
20:48
Bakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti
21:30
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı
20:12
Bakan Yerlikaya'dan fırtına uyarısı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
FOTO FOKUS
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ