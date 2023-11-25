Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2023 20:45

Bakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 53 yapının yangında zarar gördüğü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, Kastamonu ziyaretleri kapsamında 25 Ekim'de 39 konut ile 14 ahır ve samanlığın zarar gördüğü yangının yaşandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti.

Yetkililerden yangınla ilgili bilgi alan Yumaklı, köy sakinleriyle bir süre sohbet etti. Evi yanan vatandaşların taleplerini dinleyen Yumaklı, vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Bakan Yumaklı 53 yapının yandığı Yağcılar köyünü ziyaret etti

Bakan Yumaklı, incelemelerinin ardından hava yoluyla Kastamonu'dan ayrıldı.

Yumaklı'ya ziyaretinde, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

ETİKETLER
Kastamonu İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
İzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Hamas: İsrail anlaşmaya bağlı kaldığı sürece biz de anlaşmaya bağlı kalacağız
21:31
Hamas: Barselona Belediyesi'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararı cesurca
21:21
Antalya'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
21:13
İsrail basını: Esirler gece yarısına kadar serbest bırakılmazsa İsrail Gazze'ye saldıracak
21:30
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 hastaneyi kuşattı
20:12
Bakan Yerlikaya'dan fırtına uyarısı
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için 7. kez sokaklarda
FOTO FOKUS
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti
Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ