Kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye "fermuar" yöntemiyle yol verildi

Alaplı ilçesinde S.D'nin kullandığı otomobil, eski istasyon mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada otomobildeki Aslı D. ve Fatma D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiyeden araç sürücülerine "helal olsun" mesajı

Kaza nedeniyle ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Bu arada, sürücülerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun trafikte sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışan itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İtfaiye erinin "Helal olsun, gurur duydum" dediği anlar da görüntülerde yer aldı.