Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.06.2024 16:29

Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı. Kalçasından yaralanan çocuğa 6 dikiş atıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Haziran'da Berke Esirgence, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradı.

Kalçasından ısırılan çocuk, çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 6 dikiş atılan çocuk, uygulanan kuduz aşısının ardından taburcu edildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması yer alıyor.

Sokakta yürümeye korkuyor

Berke Esirgence, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğünü, iş yerinin kapanmak üzere olması nedeniyle koştuğunu ve bir kişinin kendisine seslenmesiyle durduğu sırada köpeklerin saldırdığını söyledi.

Köpeklerin saldırdığı anı unutamadığını anlatan Esirgence, yaşadığı olaydan sonra sokakta yürümeye korktuğunu ifade etti.

Esirgence, köpeklerin aniden önlerine çıkıp saldırabildiğini belirterek, "Buradaki esnaf da köpeklerden şikayetçi. Sahipsiz köpeklerin sokaklardan alınmasını istiyorum" dedi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki oto tamirhanesinde çalışan Ömer Kızan da sahipsiz köpeklerin gruplar halinde gezdiğini ve tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Kızan, köpeklerin müşterilerine de saldırdığını belirterek, "Buradaki köpekler, geçtiğimiz günlerde bir yakınıma saldırdı. Yakın zamanda da bir çocuğa saldırdı. Köpeklerin insanlara zarar vermemesi için belediyelerin önlem almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adana Köpek
Sıradaki Haber
Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Türkiye Diyanet Vakfı bağışçıların kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak
17:24
Bodrum'da bayram tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
17:10
Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk sürüyor
17:35
Kars'ta yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
17:01
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
16:23
Tokat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı
Gerede-Karadeniz yolunda trafik durma noktasına geldi
Gerede-Karadeniz yolunda trafik durma noktasına geldi
FOTO FOKUS
Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada
Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırı anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ