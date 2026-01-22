Hafif Kar Yağışlı 1.1ºC Ankara
AA 22.01.2026 13:28

Kaza yapan zırhlı araçtaki altınlar kayboldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaza yapan zırhlı araçtaki altınlar kayboldu
[Fotograf: AA]

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta bir kuyumcuya ait altın ve paranın olduğu öğrenildi.

Çevreye saçılan değerli eşyalar ekipler tarafından toplanırken kayıp olan 11 adet 1000'er gramlık külçe altından 3'ü daha sonra araç içinde yapılan aramada bulundu.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

