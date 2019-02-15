Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen Halil Hüseyinov idaresindeki otomobil, 4. Levent mevkisinde Akçam Caddesi'ne dönmek isteyen Eşber Ü. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, kaldırımdaki trafik levhasına ve park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Halil Hüseyinov ile aracındaki Ayça G, Leyla G. ve Semanur S. yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA