Kaza, sabah saatlerinde Ümraniye Esenkent Mahallesi, Hoca Nasrettin Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Esen idaresindeki servis midibüsü cadde üzerinde seyir halinde iken, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen Buğra Saltuk idaresindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile servis midibüsü yan devrilirken, kamyonet sürücüsü Buğra Saltuk araç içerisinde sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan Saltuk’u kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonet sürücüsü hemen çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA