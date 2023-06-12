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Türkiye
AA-DHA 12.06.2023 06:37

Kayseri'yi sağanak vurdu

Kayseri’de etkili olan sağanak nedeniyle ev ve caddeleri su bastı, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Şiddetli yağış ekili tarım arazilerine de büyük zarar verdi.

Kayseri'yi sağanak vurdu

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücüler zor anlar yaşadı

Yeşilhisar ilçesinde de rögarların tıkanması nedeniyle ev ve caddeleri su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar evlerindeki suyu, kovalarla boşaltmaya çalıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sağanak tarım alanlarını da vurdu

Ekili tarım arazileri de zarar görürken, ilçede yer alan Soğanlı Vadisi’nde sağanak sele dönüştü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kuvvetli yağışın vurduğu bölgelerde ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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