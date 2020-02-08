Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 43 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.
Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna yönetimindeki olanı, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: otobüs kazası tur otobüsüSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 12:47
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