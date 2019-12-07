Türkiye
Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası07 Aralık 2019 Cumartesi 13:41 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:29
Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği yola çıkan vatandaşa polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İlçede hayvancılıkla geçinen 53 yaşındaki Duran Altunç'un ineği, Karapınar Mahallesi'nde kara yoluna çıktı.
Şikayet üzerine trafik polisleri, "yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak" suçundan Altunç'a 108 lira para cezası verdi.
Kaynak: AA