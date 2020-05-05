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Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir" ifadelerini yer verildi.
Etiketler: terör operasyonu kayseriSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 14:40
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