Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasak
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 30 Eylül'e kadar sürdürülmesine karar verildiği aktarıldı.
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