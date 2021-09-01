Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 30 Eylül'e kadar sürdürülmesine karar verildiği aktarıldı.