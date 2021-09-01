Sarıtosun köyünde ormanlık alanda 29 Ağustos'ta başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için bir yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, iki iş makinesi ve 4 itfaiye aracıyla çalışma yürüttü.

AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şubesi ekipleri de yangın söndürme faaliyetine destek verdi.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.