Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada elektrik kontağından meydana geldiği değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına, 12 araç ve 32 personelle, Kayseri OSB İtfaiyesi de 11 araç ve 30 personelle müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 su tankeri ve 5 kepçe, Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyeleri de 2'şer su tankeriyle destek verdi.

Soğutma çalışmalarının sabah saatlerinde sona erdiği yangında fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Yurt dışına ihraç edilecek çelik kapılar yanarken, fabrikanın çatısı ve makinelerin bulunduğu alanda da büyük hasar meydana geldi.

Hasar tespit çalışmalarının başladığı fabrikanın sahibine, OSB'deki sanayiciler geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.