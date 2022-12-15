Tören saygı duruşunda bulunulması, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi'nin ön bölümünde bulunan alanda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, anıtın Türk vatanın savunmasında toprağa düşen, Türk askerleriyle birlikte omuz omuza savaşan ve şehit düşen Azerbaycan askerlerini temsil ettiğini söyledi.

Türkler ve Azerbaycanlıların tarih boyunca bir ve beraber olmuş iki millet olduğunu ifade eden Kaşdemir, şunları belirtti:

"Türk milleti her zaman birbirinin yardımına hiç beklemeden sorgu sual etmeden koşmuştur. Gün olmuş Bakü‘de, Gence’de, Karabağ’da birlik olmak gerekmiş, orada birbirimizin yardımına koşmuşuz. Gün olmuş Çanakkale’de, gün olmuş Dumlupınar da, Sakarya’da Türk toprağı olan her yerde bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bu vatanı hep bir bilmişiz. Türk toprağı olduğu zaman, Türk toprağın tehlikede olduğunu hissettiğimiz zaman kardeşlik duygularımız her zaman olduğu gibi en yükseğe çıkmış ve bu topraklarda Türk bayrağı dalgalanması için omuz omuza mücadele etmişiz. İşte Çanakkale’de o dönemlerde 1915 yılında vatanın birçok köşesinde yardıma ihtiyaç vardı, tehlike vardı ve kardeşlerimiz o zamanlarda bulundukları yerlerden koşup geldiler vatan savunmasında beraber yaptık."

"Azerbaycan bizim için kardeş ülkedir"

Merhum Lider Haydar Aliyev‘in "Her zaman tek millet, iki devlet olmuşuz. Kardeş olmuşuz" dediğini hatırlatan İsmail Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Biz Azerbaycan’a hiçbir zaman için sadece dost ülke olarak bakmıyoruz. Azerbaycan bizim için kardeş ülkedir. Azerbaycan‘da yaşayan Türkler de bizim kardeşimizdir. O yüzden bu iki kardeş ülkenin, bu kardeşliğin ebedi timsali olacak olan bu anıtı da Çanakkale Tarihi Alan’da en güzel şekilde, en güzel yerde yapıyor olmanın mutluluğunu bahtiyarlığı yaşıyoruz. 18 Mart 2023 günün de, 18 Mart Zafer Günü’müzde sizlerle birlikte, bütün Türk Milleti’nin evlatlarının buluştuğu yerde Çanakkale’de ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla da bu güzel, bu anlamlı anıtı hep beraber açarız."

"Burası bizim vatanımızdır"

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Çanakkale'de bulunmaktan ve şehitlikleri ziyaret etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Memmedov şunları kaydetti:

"Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. O toprağın ki uğrunda ölen yoktur, o vatan değildir. Burası bizim vatanımızdır. 100 sene önce omuz omuza, sırt sırta Orta Asya’dan, Kafkas’tan, Kırım’dan, Anadolu’nun bütün bölgelerinden, dünyanın her bir yerinden gelmiş Türkler burada can kardeşleriyle bir yerde, bu topraklara göz dikmiş düşmana karşı savaşmışlar, ölmüşler. Hatıralarını ebedileştirmek için onların şehitlik anıtını dikilmesi töreninde toplandık."

Konuşmaların ardından anıt inşaatına bırakılmak üzere günün anısına dileklerin yazılacağı mektup Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Memmedov ve Kaşdemir tarafından imzalanarak krom kapsüle konup hazırlanan bölüme bırakıldı.

Tören, anıta ilk harcın atılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Mimarlık Yetkilisi Nurlan Yusifov, Çanakkale Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile şehit ve gazi yakınları katıldı.