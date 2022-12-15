Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına "lodos" engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ, internet sitesinden İstanbul'da bazı vapur seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurlar Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadı.
Etiketler: İstanbul
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