Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,83 puan değer kazanarak 5.220,33'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,49, holding endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.