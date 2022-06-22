Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheliyi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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