Polis ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye giriş yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Aralarında örgüt mensuplarına kalacak yer temin edenlerin de olduğu 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.