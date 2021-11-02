Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve Türkiye'ye giriş yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.
Aralarında örgüt mensuplarına kalacak yer temin edenlerin de olduğu 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Kayseri
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