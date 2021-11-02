Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki gözli sorumlulara yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/g4YWz43IMX pic.twitter.com/LGEXESyS4z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2021

Bu kapsamda 6’sı görevde kamu personeli,aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57’si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37’si özel sektör çalışanı toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 40 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.