Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da atık kağıt deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Maltepe'de atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan atık kağıt depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
Etiketler: Sıfır Atık Yangın İstanbul
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