Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Kayseri
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