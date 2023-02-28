Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-02-28
Saat:18:16:38 TSİ
Enlem:38.721 N
Boylam:35.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WT1AV5Qt2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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