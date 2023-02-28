Afgan uyuşturucu bağımlıları kendilerine sunulan iş imkanı ile alışkanlıklarından uzaklaşıyor

Afgan uyuşturucu bağımlıları kendilerine sunulan iş imkanı ile alışkanlıklarından uzaklaşıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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