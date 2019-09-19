Türkiye
Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı19 Eylül 2019 Perşembe 10:00 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 10:05
ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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