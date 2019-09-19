Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Kaymakamlık Kılavuzu'nda ulaşılabilecek.

Kaynak: AA