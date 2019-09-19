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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı19 Eylül 2019 Perşembe 09:31 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 09:35
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir pkk operasyonu Terör örgütü PKK