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Türkiye
TRT Haber 10.10.2024 16:41

Kayıp Rojin'in başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu

Bakan Yerlikaya, 13 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün Van Gölü kıyısında bulunduğunu duyurdu. Bakan Yelikaya, arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kayıp Rojin'in başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.

Kıyıdaki ekipler de sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ederek kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

Başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu

Kıyıda arama kurtarma köpekleri ve dronla arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kabaiş'e ait olduğu değerlendirilen başörtü buldu.

Kayıp Rojin'in başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de Van'daki KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" bilgisini verdi.

Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünce farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığına gönderilmiştir."

Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini kaydetti.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Van
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