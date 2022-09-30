Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayıp ihbarı yapılan kadın bodrumda uyurken bulundu
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar İhsaniye'de kayıp ihbarında bulunulan kadın, evinin bodrumunda uyurken bulundu.
Döğer beldesinde Fatih Mahallesi'nde yaşayan K.A.'yı evde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İz takip köpeğiyle yapılan aramada K.A., kaybolduktan 3 saat sonra evinin bodrumundaki çuvalların üzerinde uyurken bulundu.
Sağlık kontrolü yapılan kadının durumu iyi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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