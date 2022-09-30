Döğer beldesinde Fatih Mahallesi'nde yaşayan K.A.'yı evde bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İz takip köpeğiyle yapılan aramada K.A., kaybolduktan 3 saat sonra evinin bodrumundaki çuvalların üzerinde uyurken bulundu.

Sağlık kontrolü yapılan kadının durumu iyi.