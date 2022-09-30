Elektrik hattı bomba gibi patladı, kıvılcımlar sokağa yayıldı.

İstanbul Pendik'te bir elektrik direğinde bulunan kablolar kısa devre yaptı. Hatta meydana gelen patlamanın ardından kablolar kopup yola düştü.

Mahalleli tarafından itfaiye çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle hattaki elektrik akımı kesildi. Yangın çıkmasının önüne geçildi.

Emniyet birimleri, caddeye giriş ve çıkışları bir süreliğine durdurdu. Hattaki kısa devrenin giderilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.