Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, kayıp eşya hizmetlerini dijital platforma taşıdıklarını belirtti.

Anderson, böylece kayıp eşyaların bulunmasının kolaylaşacağını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Böylece dünyanın neresinde olursa olsun yolcularımızın bize bildirdikleri kayıp eşyalarını, havalimanımıza gelmelerine gerek kalmadan bulmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yolcumuz bir eşyasını kaybettiği zaman İSG web sitesi ya da mobil uygulama kullanarak form yardımı ile bize bildirebilir. Burada verdikleri tanım doğrultusunda arkada akıllı bir algoritma var.

Bu algoritma uygulamamıza girilen bilgiler doğrultusunda kayıp eşya deposunda bulunan eşyaları karşılaştırarak görevlilerimizin önüne bir eşleşme mesajı düşürmektedir. Görevlilerimiz bu eşleşme mesajı doğrultusunda yolcumuz ile iletişime geçerek kayıp eşyayı doğrulatıyor. Doğrulama gerçekleştikten sonra yolcumuz gelerek bizden eşyasını teslim alıyor.

İkinci aşamada ise yolcumuza kargo ile eşyasını göndermeyi planlıyoruz. Burada operasyonel maliyetlerimizi iyileştirecek ve geliştirecek çözümler üretmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA