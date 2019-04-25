İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Nisan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 14 ilçede önceden belirlenen 25 adrese yaptığı baskınlarda 23 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Ç'nin 16 Ekim 2007'de Bakırköy'de tartıştığı 19 yaşındaki Can Anlayışlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü ve Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Mart 2019'da firar ettiği öğrenildi.

Hükümlü R.İ'nin ise 6 Haziran 2009'da çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanırken bir buçuk yıl cezaevinde kaldığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra hakkındaki 25 yıl hapis cezasının kesinleştiği ve 5 Mart 2019'dan itibaren teslim olmadığı belirtildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından, cezaevlerine teslim edildi.

Kaynak: AA