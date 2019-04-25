Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen 12 evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün "gizli askeri ve emniyet yapılanması" sorumluları oldukları ayrıca "büyük bölge talebe mesulü" olarak Bursa, İstanbul, Çanakkale, Bilecik, Mersin ve Muş'ta faaliyet yürüttükleri iddia edilen firari 14 zanlı yakalandı.

Şüpheliler arasında eski Emniyet Müdürü'nün yeğeni de var

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, firari eski Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ile 8 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA