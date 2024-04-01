Kayıp çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde 22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın cesedine, AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucunda düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dereden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.