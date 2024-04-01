Az Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.04.2024 14:52

Arnavutköy'de seçim kavgası can aldı

Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yoldan geçerken yaralanan Mustafa Arslan hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de seçim kavgası can aldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla gece saatlerinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga sırasında sokaktan geçerken başından yaralanan mahalle sakini Mustafa Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı Mahmut D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, taraflar arasında silahlı çatışma yaşandığı sırada Mustafa Arslan'ın koşarak bölgeden kaçmaya çalışırken vurularak yere düşmesi yer aldı. Kayıtlarda, Arslan'ın yere düşmesinin ardından tarafların silahlı kavgaya devam ettiği ve bazı vatandaşların bölgeden koşarak uzaklaştığı da görüldü.

ETİKETLER
İstanbul Seçim Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Tarihi yapılar otizmliler için kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
NASA Kuzey Amerika'daki Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak
15:57
Burdur'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı
15:54
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
15:54
Haluk Görgün, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
15:48
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yerinden edilmiş Filistinlilere hastaneleri boşaltma çağrısı
15:38
Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlı adımlarla ilerleyeceğiz
Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
FOTO FOKUS
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ