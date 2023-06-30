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Türkiye
DHA 30.06.2023 17:10

Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Tokat’ta bayram ziyareti yaptıktan sonra kent merkezine dönen ve uzun süre haber alınamayan 1'i kadın 3 kişinin otomobili, 20 saat sonra uçurumun dibinde bulundu. Otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
[Fotograf: DHA]

Dün gündüz saatlerinde Tokat’a bağlı Çat beldesindeki akrabalarını ziyarete giden Yücel Yılmaz, Hamdi Yıldız ve eşi Şerife Yıldız, saat 18.00 sıralarında otomobille şehir merkezine dönmek için yola çıktı.

Akrabaları, yola çıkan aileden haber alamayınca, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı.

Havanın kararmasıyla dün akşam başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Yol kenarlarında araç parçaları bulundu

Kızılöz köyü yakınlarında yol kenarında araç parçaları görünce arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Otomobili ve içindekiler saat 14.00 sıralarında yaklaşık 250 metrelik uçurumun dibinde buldu.

İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü olduğu söylenilen Yücel Yılmaz ve yolcu Hamdi Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği Şerife Yıldız’ın ise yaralandığı belirlendi.

Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Yaralı kadın AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şerife Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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