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Türkiye
AA 30.06.2023 17:05

Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hakan Köçeber yönetimindeki otomobil, Gazi Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen Veli Doğru yönetimindeki otomobil ile Faruk Kaplan'ın kullandığı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Köçeber ve kullandığı araçta bulunan Doğa Nur Kulakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölen gençlerin bulunduğu aracın motorunun çarpışmanın etkisiyle otomobilden ayrılarak metrelerce uzağa savrulduğu dikkati çekti.

Yaralı sürücü Veli Doğru ile eşi Derya ve oğlu Umut Arif ise sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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