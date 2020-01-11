İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında dün saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.

Batan tekne 77 metre derinlikte

TCG Alemdar gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti.

TCG Alemdar Kurtarma Gemisi'nin özel ihtisaslı personeli ve gelişmiş sualtı cihazları ile yapılan aramada batan teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kayıp balıkçıların bulunması için dalgıçlar ve botlarla arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker, Kısırkaya açıklarına çekildi.

Ara verilen arama çalışmalarına yeniden başlandı

Dün akşam ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi.

Balıkçılardan birinin cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA