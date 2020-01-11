Evlatlarına kavuşma ümidiyle bekliyorlar. Çocuklarına duydukları özlem ile soğuğa aldırış etmiyorlar.

Diyarbakır Anneleri'nin, evlatlarının geri dönmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 131. gününe girdi.

4'üncü aile de mutlu sona ulaştı

Diyarbakır'da annelerin aylardır süren evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor. Terör örgütü tarafından kandırılan bir genç daha örgütten kaçarak ailesine döndü. Böylece evlat nöbetindeki 4'üncü aile de mutlu sona ulaştı.

5 yıldır bu anın hayaliyle yaşıyorlardı. Terör örgütünden kaçan genç, acı dolu günlerin ardından ailesiyle buluştu. Halasıyla ve babaannesiyle böyle hasret giderdi.

Anneler HDP il binası önündeki eyleme tek hedefle başladı. Terör örgüt tarafından kandırılan çocuklarını geri almaktı istekleri.

Günler, haftalar, aylar geçti. Aileler pes etmedi. Zaman içinde eylemin sonuçlarını almaya başladılar.

Önce Hacire Akar, ardından da Hatice Ceylan ve Hüsniye Kaya, çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır'dan dün bir güzel haber daha geldi. Yeğeni için eyleme 31 Aralık'ta katılan Gülbahar A. da mutlu sona ulaştı. İbrahim Halil Kadran, 4 örgüt mensubuyla birlikte Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünden kurtarılan genç, halası ve babaannesi ile buluşturuldu.

Böylece evlatlarına kavuşan aile sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber